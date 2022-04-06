В Печенгском районе состоялись практические занятия по огневой подготовке

В них приняли участие подразделения отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Военнослужащие вели огонь из ручных гранатометов со сменой огневых позиций по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику условного противника.

Такие занятия - один из основных элементов боевой подготовки армейского корпуса. Во время тренировок состав обучается поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности, ведению упреждающего и эффективного огня.