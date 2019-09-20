На военных полигонах в Печенгском районе состоялось двухстороннее тактическое учение. В нём приняли участие арктическая и отдельная мотострелковая бригады Северного флота.

Военнослужащие отработали ведение маневренной обороны и переход в контрнаступление. Особое внимание было уделено маскировке, ведению разведки и корректировке артиллерийского огня с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерийской стрельбе с закрытых огневых позиций в дневное и ночное время. В операции задействовано свыше 2000 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники, в том числе танки, гусеничные бронетранспортёры, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и другая бронетехника.