День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.19 19:30
В Печенгском районе состоялось двухстороннее тактическое учение
На военных полигонах в Печенгском районе состоялось двухстороннее тактическое учение. В нём приняли участие арктическая и отдельная мотострелковая бригады Северного флота.
Военнослужащие отработали ведение маневренной обороны и переход в контрнаступление. Особое внимание было уделено маскировке, ведению разведки и корректировке артиллерийского огня с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерийской стрельбе с закрытых огневых позиций в дневное и ночное время. В операции задействовано свыше 2000 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники, в том числе танки, гусеничные бронетранспортёры, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и другая бронетехника.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Анастасия
20.09.19 17:55
Фрунзе 18,нету отопление во всем доме
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
АРТЕМ
20.09.19 12:19
МАЯКОВСКОГО 27 ПОЛ ДОМА НЕТ ОТОПЛЕНИЯ, 4 ДЕНЬ НЕ БЕРУТ НИ 051 НИ УК КОМПАНИЯ!!!!!!!!!
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Давид Осипович Вернер
20.09.19 10:07
"...И слышит шепот гордый вода и под и над: "Через четыре года здесь будет город-сад!" В.В. Маяковский 1929 год.
Комментарий к новости:Под Териберкой заложили первый камень будущего ветропарка
-Скоро в эфире22:00«Россия без террора: Дагестан. Война и мир». Документальный цикл (12+)23:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиПочти 8% составил прирост поступлений по страховым взносам в Мурманской области-PRO ВалютуКурс доллара понизился на 37 копеек, евро - на 34-PRO ЭнергетикуПод Териберкой заложили первый камень будущего ветропарка-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыСтарикам обещают повышение пенсий в полтора раза выше инфляции
-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 202 человека