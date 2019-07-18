В Печенгском заливе продолжаются поиски пропавших дайверов клуба «Онега»

Во вторник в региональное Управление МЧС России поступила информация о происшествии. Во время планового погружения дайверами-любителями в районе мыса Палтусово перо пропали двое мужчин. По словам инструктора, самостоятельные поиски ни на глубине, ни на поверхности к успеху не привели.

Сейчас на месте ЧП организован оперативный штаб, помимо водолазов акваторию прочесывают на маломерном судне от мыса Палтусово перо.