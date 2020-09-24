В период пандемии программа по временному трудоустройству жителей Мурманской области прошла успешно

Северяне, оставшиеся без работы, получили реальную поддержку в трудное время. Региональное правительство приняло решение продолжить это дело, но уже на постоянной основе.

В Мурманской области продлевают проект по временному трудоустройству безработных северян на общественно-полезные работы. Он организован в рамках акции «Чистый Север – работа каждого». Таким образом, северяне, ищущие работу и состоящие на учёте в службе занятости населения, смогут ещё и подзаработать. Взрослые граждане трудоустраиваются на три месяца, а подростки на один.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы понимаем, что пособие по безработице минимальное 2 тысячи 100 рублей, максимальное – более 16 тысяч рублей на сегодняшний день. И уже в зависимости от того, какая у тебя трудовая деятельности сложилась до твоего обращения, ты получаешь это пособие».

Продолжить такую практику власти решили благодаря её успешной реализации, когда без работы остались многие жители Заполярья. В период жёстких ограничений временно смогли трудоустроить более 8 тысяч человек, из них почти 6 тысяч – несовершеннолетние. В профильном ведомстве отметают, что сотрудники центров занятости отлично справились с выросшим количеством обращений.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «То, что мы попали в десятку лучших субъектов по итогам пандемического периода по количеству трудоустроенных граждан, - это дорогого стоит. Это работа всех коллег, начиная от сотрудников первичного звена, инспекторов, которые принимают людей очно или заочно, от психологов, которые работают с ними, которые помогают человеку определиться».

По словам вице-губернатора Елены Дягилевой, до конца 2020 года предполагается трудоустроить не менее 1335 человек, а в 2021 году – более 4,5 тысячи северян.