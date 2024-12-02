В период ретроградного движения планет астрологи Сергей Згазинский и Ксения Мавлютова рекомендуют землякам «притормозить»

Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !

Д.О. Вернер

"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман