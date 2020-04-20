В период самоизоляции мошенники проявляют повышенную активность

Сотрудники ГИБДД совместно с полицейскими продолжают напоминать северянам об опасности Интернет и телефонных мошенников, которые в период самоизоляции увеличили свою активность.

Пока жители региона сидят дома и проводят много времени в сетях коммуникации, злоумышленники пользуются этим. Миллионы фальшивых сайтов, страниц в соцсетях и обманных звонков. На что только не идут мошенники, чтобы заполучить деньги добропорядочных граждан. Поэтому сотрудники правопорядка провели профилактическую акцию, во время которой водителям раздавали брошюры с напоминаниями, как избежать виртуальной встречи с преступниками и сохранить свои сбережения.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «В сложившейся ситуации усилена работа по информированию граждан о необходимости соблюдения самоизоляции. Проведена акция, направленная на пресечение мошенничества в сети Интернет. Будьте внимательны и осторожны».