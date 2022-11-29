В первом чтении принят проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024/2025 годы

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание. В повестке дня порядка 30 вопросов. Один из важных - рассмотрение бюджета на 2023 год.

В большом зале заседаний под руководством председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового депутаты и члены областного правительства обсудили ряд вопросов. Главная тема встречи - рассмотрение проекта бюджета на будущий год. В пакете с основным законом обсудили блок тем, касающихся налоговых законопроектов, медицинского страхования и прогноз социально-экономического развития региона.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Экономическая ситуация у нас в регионе стабильная. На следующий плановый год планируется рост инвестиций 293 млрд рублей, рост экономики планируется 2,7%. За счёт роста экономики и инвестиций позволяет нам принимать и решить все задачи, закрыть все социальные вопросы».

За счёт роста экономики в нашем регионе есть возможность принимать дополнительные социальные обязательства. К ним относятся: бесплатный проезд для беременных женщин и родивших мам в медицинские учреждения и обратно, оказания помощи участникам СВО и их семьям. Будет принят закон о финансовом обеспечение вновь прибывших медицинских работников. Все эти вопросы рассмотрят с принятием бюджета на 2023 год.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Самая большая у нас будет по государственным программам и самые большие цифры – это здравоохранение, порядка 25 млрд рублей. Далее идёт социальная политика - 21 млрд рублей, здравоохранение - 17 млрд и другие».

Затронули участники заседания и тему экологии. Федеральный проект «Чистая страна» продолжит свою работу в следующем году. Это ликвидация накопленного ущерба по птицефабрике «Снежная», свалкам в Дровяном и Заозерске.

Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Три мероприятия, которые у нас будут и в следующем году. Например, по Дровяному у нас свалка выходит уже на завершающий этап. Мы ожидаем, что по итогам ликвидации у нас будет очищено практически 38 га земли. По Снежной птицефабрике у нас также продолжает рекультивация, там у нас будет второй этап. Заканчиваем в 2024 году и по ЗАТО г.Заозерск, где у нас реализуется второй этап».

В проект бюджета 2023 года региональный Минкульт впервые включил гранты, которые на конкурсной основе предоставят предпринимателям в сфере креативных индустрий, а также некоммерческим организациям - на сохранение, развитие и популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Я хочу отметить, что это не маленькая сумма. Там получается, по-моему, 4 млн рублей».

По словам парламентариев, в Мурманской области в 2023 году сохранятся все ключевые виды государственной поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, действующие в рамках госпрограммы Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство». Продолжится поддержка таких направлений как животноводство, растениеводство, развитие малых форм хозяйствования и аквакультуры. Так же без изменений останутся интересы предприятий, инвесторов и предпринимателей в рамках госпрограммы региона «Экономический потенциал».

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ: «У нас в этому году на программу «Экономический потенциал» заложена вся линейка поддержки, которая была предусмотрена и в предыдущем году для крупных предприятий, предпринимателей малого, среднего бизнеса. Это порядка 2,4 млрд рублей, из них львиная доля - это крупный, масштабный, амбициозный проект «Новый Мурманск», культурно-деловой центр. В предстоящем году начнётся его реализация».

100 млн рублей будет направлено на реализацию инициатив жителей Мурманской области. С 1 декабря в регионе стартует сбор предложений на реализацию губернаторской программы по поддержке народных идей «На Севере - твой проект».

Проект бюджета на 2023 год и плановый периоды 2024 и 2025 годы принят в первом чтении большинством депутатов Мурманской областной Думы.