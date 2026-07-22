В первом полугодии 2026 года на территории Мурманской области было выявлено 261 дорожно-транспортное происшествие

О состоянии дорожно-транспортной аварийности в нашем регионе рассказал начальник областного Управления Госавтоинспекции УМВД России.

За первое полугодие 2026 года на дорогах Мурманской области был зарегистрирован рост числа дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно увеличилось количество погибших и пострадавших в авариях.

Инспекторы также отмечают рост ДТП с участием нетрезвых водителей – их уже выявлено более шестисот. В отношении нарушителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, возбуждены уголовные дела.

Александр Каневский, начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «Хочу обратиться ко всем жителям Мурманской области с просьбой о необходимости неукоснительного соблюдения требований правил дорожного движения, потому что малейшее пренебрежение ими может привести к непредсказуемым последствиям. Убедитесь при подготовке транспортного средства к отпуску в его исправном техническом состоянии. Необходимо, конечно, учесть в дороге и состояние утомляемости».

За прошедшие месяцы 2026 года снизилось количество происшествий с участием мотоциклистов. Однако, увеличилось количество аварий с участием несовершеннолетних – их зафиксировано 37. Однако, число погибших детей стало меньше. Один ребёнок скончался, находясь в автомобиле в качестве пассажира. Большинство аварий произошло, когда дети были пешеходами или велосипедистами. Также зафиксированы случаи, когда они управляли автомобилями, мотоциклами и питбайками.

Александр Каневский, начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «Хочу предупредить, особенно родителей, о том, что кроссовые мотоциклы и питбайки являются источниками повышенной опасности. Это не детские игрушки. И те родители, которые передают несовершеннолетним такую технику, подвергают опасности их жизни и здоровье. Кроме того, подростки могут стать виновниками дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадают другие».

Работа по снижению аварийности проводится в рамках стратегии безопасности дорожного движения, утверждённой указом президента. В мероприятиях задействованы не только сотрудники Госавтоинспекции, но и разные министерства, в том числе другие ведомства. Работа в этом направлении будет продолжена.