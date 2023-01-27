В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда

Памятные события, посвященные снятию блокады Ленинграда, состоялись во многих образовательных и культурных учреждениях Мурманска, в том числе и в Первомайском Доме детского творчества.

Со сцены прозвучали стихи, написанные в осажденном городе, ребята познакомились с творчеством Ольги Берггольц, послушали историю исполнения Большим симфоническим оркестром Ленинградского радиокомитета Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

Память о трагедии воспитанники Дома детского творчества запечатлели в своих творческих работах – рисунках и номерах, с которыми они выступили перед гостями. Также мурманские школьники в этот день стали участниками классных часов, бесед на тему «Непокоренный Ленинград», видеолекториев и Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

Алёна Веко, директор Первомайского Дома детского творчества: «У нас большой блок патриотических мероприятий на этой неделе».