В Первомайском округе конкурируют территории, вошедшие в программу «Формирование комфортной городской среды»

18 марта решится судьба одной из 19 зон, включённых в программу «Формирование комфортной городской среды». А пока идут последние приготовления, съёмочная группа «Арктик-ТВ» пообщалась с жителями Первомайского округа и выяснила, какие изменения они бы хотели увидеть в обновленных скверах.

Одним из наиболее узнаваемых символов нашего города - стела и на южном въезде в Мурманск. Именно эта территория вошла в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Сейчас здесь установлено 5 световых панно с макетами наград города-героя. В соответствии с дизайн–проектом планируется их реконструкция и замена верхнего покрытия. Прилегающий парк озеленят, выложат пешеходные дорожки, установят урны и скамейки. Стелу тоже ждут изменения - парусник на шпиле отремонтируют и обновят декоративную конструкцию у его подножия.

Но вполне возможно, что победителем народного голосования станет другая зона, например, распложенная по улице Шабалина.

Для многих людей, проживающих неподалеку, важно видеть этот участок чистым и облагороженным. Символичным событием здесь станет установка бюста Александру Шабалину, рядом с памятником поставят скамейки и урны. Дополнительный уют создадут светильники и тротуарная плитка.

Согласно разработанному проекту здесь высадят новые деревья и кустарники и для безопасности отдыхающих по всему периметру сквера установят камеры видеонаблюдения.