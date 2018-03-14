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День за днём с «Арктик-ТВ»14.03.18 19:30

В Первомайском округе конкурируют территории, вошедшие в программу «Формирование комфортной городской среды»

18 марта решится судьба одной из 19 зон, включённых в программу «Формирование комфортной городской среды». А пока идут последние приготовления,  съёмочная группа «Арктик-ТВ» пообщалась с жителями Первомайского округа и выяснила, какие изменения они бы хотели увидеть в  обновленных скверах.

Одним из наиболее узнаваемых символов нашего города - стела и на южном въезде в Мурманск. Именно эта территория вошла в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Сейчас здесь установлено 5 световых панно с макетами наград города-героя. В соответствии с дизайн–проектом планируется их реконструкция и замена верхнего покрытия. Прилегающий парк озеленят, выложат пешеходные дорожки, установят урны и скамейки. Стелу тоже ждут изменения - парусник на шпиле отремонтируют и обновят декоративную конструкцию у его подножия.

Но вполне возможно, что победителем народного голосования станет другая зона, например, распложенная по улице Шабалина.

Для многих людей, проживающих неподалеку, важно видеть этот участок чистым и облагороженным. Символичным событием здесь станет установка бюста Александру Шабалину, рядом с памятником поставят скамейки и урны. Дополнительный уют создадут светильники и тротуарная плитка.

Согласно разработанному проекту здесь высадят новые деревья и кустарники и для безопасности отдыхающих по всему периметру сквера установят камеры видеонаблюдения.

 

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Последние комментарии

ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
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Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
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