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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.20 19:30

В Первомайском округе Мурманска благоустроена ещё одна пешеходная связь

Лестница идёт от дома №6 до 8-го по улице Олега Кошевого.

Для большинства мурманчан хорошо известно, каково это чуть ли не каждый день карабкаться по сопкам и скалам, чтобы добраться из одной точки города в другую. Если вы не альпинист, то такое занятие может быть опасным, особенно зимой. Рисковать здоровьем приходилось и жителям домов на улице Олега Кошевого.

Татьяна Соколова, местный житель: «Здесь был тёмный лес, темнота, дети поднимались в школу по этой горе, все взрослые, естественно пенсионеры скользили. Дети катались с горки на дорогу, где машин полным-полно».

Жители микрорайона неоднократно обращались с просьбой обустроить этот участок. И вот, наконец, их слова были услышаны. Между домами появилась удобная и хорошо освещенная лестница. Учитывая близость образовательных учреждений, это особенно важно.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Для нашего города, где присутствуют перепады высот, такие связи очень важны».

Новая лестница оборудована пандусом и перилами, чтобы ходить по ней было не только комфортно, но и безопасно всем мурманчанам. Строители постарались закончить работы быстрее, до наступления сильных холодов, чтобы жителям не пришлось больше волноваться, спускаясь по скользкой дороге.

Станислав Ланин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Эта лестница как бы скомбинирована из асфальтного покрытия и деревянного. Где она  более пологая, мы сделали асфальт, где большой перепад, сделали дерево для того, чтобы уйти от бетонных работ, что могло бы затянуть выход проекта».

Не только новой лестнице радуются жители микрорайона. Недавно здесь появился сквер, который уже пользуется большой популярностью у мурманчан.

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