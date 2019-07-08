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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.07.19 19:30

В Первомайском округе Мурманска будет создана большая зона отдыха

Этим летом в Мурманске будут выполнены  большие объёмы работ по ремонту дорог и тротуаров. Об этом на очередном объезде сообщил врио  губернатора Мурманской области.  Вместе с главой администрации Мурманска глава региона сегодня посетил несколько строительных площадок Первомайского округа, на которых в ближайшее время ожидают завершение строительных работ.

Мурманск стал участником национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этой программе в столице Заполярья будут дополнительно отремонтированы 27 дорог. Не прекращается ремонт магистралей и за счёт муниципального бюджета. Фронт работ впечатляющий - в новый асфальт закатают свыше 400 тысяч квадратных метров дорог, это 57 объектов.

«Мы должны завершить все эти работы до 1 сентября, - в очередной раз предупреждает врио губернатора Мурманской области.  - Не должно быть ни ям на дорогах, что касается ямочного ремонта. Не должно остаться невыполненных контрактов - все контракты по «Безопасным дорогам» должны быть выполнены до 1 сентября. Я вчера вечером проехал и посмотрел, что и как происходит, как ведутся работы. Сегодня уж вместе с Андреем Сысоевым посмотрели.  Исходя из информации, которую Андрей Иванович мне даёт, то пока никаких видимых причин для срывов мы не видим, главное, чтобы все делалось в надлежащем качестве».

Благодаря национальной программе новый асфальт появится не только на проблемных участках, но и там, где ремонт нужно делать исходя из сроков эксплуатации, не дожидаясь жалоб от водителей.

«Дороги выбрались по результатам диагностики автомобильных дорог, которую проводили в прошлом году. Она проводилась с августа по октябрь, - говорит Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. – В это время и были установлены дороги, которые не соответствуют нормативному состоянию,  поэтому они и попали в программу».

Кроме объектов дорожной сети представители власти посетили стадион «Льдинка». Обновленный комплекс готовят к  открытию в начале учебного сезона. К тренировкам вернуться более тысячи воспитанников спортивной школы. Помимо учеников, которые получат комфортабельные раздевалки, сюрприз ждёт и посетителей этой спортивной площадки.

«Мы строим стадионы внутриквартальные, чтобы пользовались этими стадионами все: и жители, и ребята, которые занимаются в спортивной школе, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. -  Но туту есть проблема. Если мы говорим о стадионе около 22-й школы, то его могут свободно посещать все, а  здесь всё-таки спортивная школа, ребята здесь очень серьёзно занимаются, у них режим. Поэтому было необходимо отрегулировать эту ситуацию, потому что необходимо учесть интересы жителей. Поэтому принято решение, что мурманчане  в выходные дни с 12 до 22 часов свободно могут пользоваться данным катком».

А вот территорию на Кольском проспекте,  101 только готовят к будущей стройке. Специалисты администрации планируют создать здесь тематический  морской парк с зоной отдыха, спортивными площадками и игровыми зонами.

«У нас сегодня есть небольшая ревность Первомайского округа перед Ленинским, потому что в Ленинском округе появились «Сказка»,  зона отдыха около Семёновского озера, - заметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Поэтому жители Первомайского района очень справедливо упрекают городскую власть в том, что у них пока нет такой серьёзной зоны отдыха, где можно провести время. Поэтому территория около дома № 101 по Кольскому проспекту не будет застраиваться, а как на Семёновском озере в течении нескольких лет мы будем строить здесь серьёзную зону отдыха».

Чтобы удовлетворить потребности горожан и тем более жителей ближайших микрорайонов право выбора облика будущего парка будет предоставлена мурманчанам на очередном голосовании в рамках проекта «Комфортная городская среда».

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