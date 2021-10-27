241 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+81), Мончегорске (+34) и Оленегорске (+30).

В Первомайском округе Мурманска организован мобильный пункт вакцинации. Его расположат в торгово-развлекательном центре «Форум». А вот в «Волне» точку закроют.

Здесь можно вакцинироваться против гриппа и коронавируса. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Глава региона отреагировал на сообщения о массовых нарушениях правил эпидемической безопасности в Мурманских ночных клубах. Андрей Чибис поручил провести проверку и наказать нарушителей. Муниципальным штабам поручено усилить контроль за работой ночных клубов, пабов, ресторанов и кафе.