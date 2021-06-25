В Первомайском округе Мурманска полицейские задержали наркодилера

Злоумышленником оказался местный житель, 1999 года рождения.

При обыске в его квартире правозащитники обнаружили полиэтиленовые пакеты, упаковочный материал, весы и крупную партию амфетамина. Также на улице были найдены тайники с аналогичным веществом.

Там были спрятаны 12 свертков общим весом более 100 граммов . Всего полицейские изъяли из незаконного оборота около 600 граммов синтетического наркотика.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.