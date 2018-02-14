День за днём с «Арктик-ТВ»14.02.18 19:30
В Первомайском округе Мурманска полицейские задержали торговца амфетамином
26-летний неработающий, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель областного центра, был задержан с поличным возле одного из домов в Первомайском округе. Вещество, которое мужчина пытался продать, было изъято полицейскими и направлено на экспертизу. Исследование подтвердило, что в пакете находился амфетамин общей массой около 4-х граммов, что является крупным размером.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - сообщила Валерия Ситникова, референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - За незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере законодательством России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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