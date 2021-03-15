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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.21 19:30

В Первомайском округе Мурманска полным ходом продолжается капитальный ремонт Дома культуры

В ремонте Дом культуры «Первомайский»  нуждался давно, требовалось не только обновить ДК, но обеспечить безопасность и комфорт для сотрудников и гостей. Реконструкцию подрядная организация должна была завершить ещё в конце декабря, но во время проверки были выявлены многочисленные недостатки.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования города Мурманска: «Контракт не завершён, потому что подрядчики не выполнили свои обязательства. Им осталось заменить аварийные двери, есть замечания по качеству работ».

Но это только полбеды -  благоустройства требует и территория вокруг учреждения. В прошлом году здание обнесли забором, ходить вдоль него со стороны дороги стало неудобно.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Прежде всего, задачи, которые я поставил, связаны с территорией, на которой находится Дом культуры – это замена опор освещения светильников, это формирование здесь общественного пространства и сопряжение с улично-дорожной сетью, прежде всего дорожками, тротуарами, которые идут здесь вдоль улиц».

Первомайский Дом культуры с 1987 года собирает творческих людей со всего Мурманска. Несмотря на то, что здание со стороны кажется небольшим, местный зрительный зал свободно вмещает около 700 человек.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Самое главное, конечно то, что в связи со снятием ограничений с распространением короновируса, в Дом культуры по-настоящему вдохнётся жизнь. Хотя ритм они и не теряли, здесь самая главная ценность - коллектив ДК «Первомайский».

Главы города напоминают, что недобросовестное выполнение работы влечёт за собой штрафные санкции и даже разрыв контракта.

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