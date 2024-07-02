В Первомайском округе Мурманска продолжается ремонт дорожного покрытия

В этом году из-за раннего начала дорожных работ уже удалось обновить многие проезжие части и пешеходные зоны. Первомайский округ Мурманска не стал исключением.

Сейчас активно обновляют проезд от Баумана до дома №25 по улице Фадеев Ручей. Это очень важная магистраль для местных жителей, местами это единственный подъездной путь к домам.

Как отметил председатель комитета по развитию городского хозяйства, работы на этом участке выполнены на 62%, переносов срок сдачи быть не должно.