В Первомайском округе опять идут бои со снегом

В управлении Первомайского округа Мурманска провели очередное собрание оперативного штаба управляющих компаний. На повестке дня – уборка придомовых территорий от снежных завалов.

Как прозвучало на заседании, Мурманск снова засыпает снегом. Проходимость усложняется ещё и наледью, которая спрятана под плотным слоем снежного месива. Сейчас уборочная техника и дворники работают в усиленном режиме. К тому же дворы с окончанием праздников чистить стало гораздо проще.

Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского административного округа: «В праздничные дни было много жалоб на автомобили, которые, как попало, были разбросаны по дворам, было не подъехать ни к контейнерным площадкам, ни другим спецмашинам».

Всего в Первомайском округе действуют 25 управляющих компаний. Регулярно их работу контролирует выездная комиссия, которая фиксирует нарушения и бездействие коммунальщиков. Специалисты администрации сначала выносят предписания нерадивым организациям, а затем, если проблема не устраняется, руководство компании штрафуют.

Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского административного округа: «Есть замечания у всех. Мы их не разделяем на злостные и незлостные. В субботу техника не работала, естественно будем сегодня об этом говорить».

Специалисты отмечают, что в Первомайском округе практически нет скатных крыш, поэтому и проблемы опасных свисающих шапок и сосулек с кровли не существует. Основная «головная боль» этого района - снежные валы, образовавшиеся после работы дорожной техники. Если управляющая компания вовремя не успевает их вывезти на соответствующие площадки, то начинают поступать многочисленные обращения от автолюбителей, которые не могут припарковать машины во дворе на привычном для них месте.