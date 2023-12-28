В Первомайском районе Мурманска открыли каток для занятий зимними видами спорта

Он находится на стадионе «Юность».

Юные хоккеисты и фигуристы, которые занимаются в спортивной школе №6, могут комфортно тренироваться здесь. Помимо качественного льда на стадионе после реконструкции появилось и яркое современное освещение. Всё для комфортных тренировок юных мурманчан.

Наталья Ершова, тренер-преподаватель по хоккею с мячом спортивной школы №6, мастер спорта РФ: «Сегодня идеальный лёд, катание хорошее, скольжение хорошее. И мячик не скачет, все хорошо».