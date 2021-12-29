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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.21 19:30

В Первомайском районе Мурманска открылся новый филиал Центра молекулярной диагностики

На улице Беринга, 2 областного центра открыли новую клинику CMD. Здесь любой желающий может пройти необходимые медицинские исследования и получить консультацию квалифицированного специалиста. Анализы можно сдать без записи, но для ускорения регистрации можно предварительно оформить заказ на сайте cmd-online.ru, либо по телефону 56-72-72.

Елена Сливинская, медицинская сестра: «Непосредственная запись на анализы не требуется, но можно сделать предварительную заявку на сайте, заполнить там свои данные и сократится время оформления договора у ресепшна. Можно почитать дополнительную информацию на сайте об анализах, которые вам необходимо сдать, прочитать преаналитические требования, что очень важно, так как надо правильно подготовиться к анализам».

Клиника проводит более 1500 исследований, а в начале следующего года начнётся приём акушера-гинеколога, также заработает и кабинет УЗИ.

Возможности для диагностики действительно впечатляют. Пациенткам сегодня доступны такие процедуры как, например, кольпоскопия. А когда клиника заработает в полную силу, то её клиенты получат приятный бонус.

Марина Волкова, генеральный директор ООО «Синтез-Мурман»: «Мы планируем официальное открытие клиники в 20-х числах января, будем ждать всех желающих, будут подготовлены специальные предложения. Скорее всего, как правило, это какое-то очень популярное исследование, например, глюкоза для каждого будет сделана бесплатно. Помимо всего прочего действует ряд стандартных акций по всей сети ЦМД, по всем более 250 офисам. Мы принимаем любые дисконтные карты любых лабораторий, поэтому скидку может получить любой желающий».

Клиника работает без выходных, уже со второго января филиалы CMD возобновят приём пациентов. Если кому-нибудь понадобится оформить ПЦР-тест, то теперь вы знаете, куда обратиться.

 

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