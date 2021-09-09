В Первомайском районе Мурманска растёт число преступлений, с участием несовершеннолетних

За прошедшие 8 месяцев подростки совершили 37 правонарушений. Ситуация находится на особом контроле в прокуратуре округа.

На межведомственном совещании по вопросу профилактики преступлений несовершеннолетних в администрации Первомайского округа стало известно, что большинство правонарушений, совершенных подростками, связаны с кражами и незаконным оборотом наркотиков. Эксперты отмечают, что всё чаще несовершеннолетние, желая заработать, прибегают к кладменству - становятся закладчиками наркотиков. Эта опасная дорожка ни к чему хорошему не приводит, молодые люди рано или поздно оказываются в отведении полиции.

При этом вопреки мнению, что только дети из неблагополучных семей могут совершить преступления, в прокуратуре округа отмечают, что нередко малолетними нарушителями становятся те, кто растёт в полных и не проблемных семьях.

Анна Капелька, старший помощник прокурора Первомайского округа Мурманска: «В каждом отдельном случае проводится проверка органов профилактики. Но необходимо отметить, что преступления совершают лица, которые ранее состояли на учётах, которые совершали какие-то административные правонарушения. Так случается, что совершают преступления и дети, которые ранее никаким образом не привлекались».