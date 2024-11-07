В Первомайском районе Мурманска задержали мужчину, причастного к незаконному обороту наркотиков

Константин Петрович Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност Комментарий к новости: За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния

Галина 24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил. Комментарий к новости: Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников