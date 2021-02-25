В первую очередь, необходимо решить вопросы с переработкой в море рыбной продукции - Александр Гуцан

Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область в целях мониторинга реализации национальных проектов на территории региона и выполнения поручений Президента Российской Федерации.

Также в Мурманске полномочный представитель провёл совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации национальных проектов на территории региона и рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«Мурманская область, в принципе, неплохо прошла 2020 год. Конечно, есть ещё над чем работать. И, в первую очередь, необходимо решить вопросы с переработкой в море рыбной продукции теми организациями, которые ведут прибрежный промысел», – подчеркнул Александр Гуцан.

Также в программу рабочей поездки полпреда Президента в Мурманск вошло посещение объектов, обновляемых в рамках исполнения национальных проектов. Один из таких объектов – спортивный комплекс «Долина Уюта», реконструированный по нацпроекту «Демография». Александру Гуцану был представлен новый лыжный стадион с телеэкраном, освещением и системой искусственного оснежения.