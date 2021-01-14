В первую очередь вакцинировать будут диабетиков и соцработников

Министерство здравоохранения РФ внесло в календарь вакцинации профилактические прививки от коронавирусной инфекции. Также определены приоритетные группы для вакцинации от COVID-19.

В первую очередь прививку получат сотрудники медицинских и образовательных организаций, специалисты социального обслуживания, а также граждане с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением. Приоритетом второго уровня для вакцинации обозначены работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, а также работники предоставления услуг.

К приоритету третьего уровня относятся государственные гражданские и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет и призывники.