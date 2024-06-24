В первые июльские выходные на Терском берегу состоится межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье»

В этом году событие отмечает юбилей – 50 лет со дня его первого фестиваля.

Он неоднократно становилось профессиональной площадкой для совместной работы фольклорных исполнителей и мастеров декоративно-прикладного творчества из разных уголков страны.

Праздник был возрождён и переформатирован в 2022 году. Традиционные игры и обряды, концерты и мастер-классы народных умельцев дополнили публичные лекции, модные показы и театрализованные представления, тематический фудкорт и дискуссионные площадки.

Гостями «Беломорья» тогда стали почти четыре тысячи северян и туристов со всей России.

Нынешний - юбилейный фестиваль состоится в Умбе 6 и 7 июля. Участники из Белгородской, Свердловской, Новгородской, Архангельской, Ярославской, Владимирской, Псковской, Мурманской и других областей съедутся, чтобы познакомить жителей и гостей Кольского Заполярья с традициями поморов и других северных народов.

Помимо ставших уже привычными мероприятий в программу включены площадка «Движения Первых», школа этноблогеров, интерактивные мастер-классы, праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности и многое другое.