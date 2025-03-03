В первый день весны в Мурманской областной филармонии прошёл очередной форум «Звезда Севера»

Более 1000 участниц со всех военных гарнизонов Кольского Заполярья пришли поддержать проект, объединяющий женщин флотских городов, «Звезда Севера».

Красивая, яркая, а главное, с активной жизненной позицией – собирательный портрет участниц традиционного женского форуму, который в этом году проходит уже в шестой раз. Созданная руководителем Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгенией Чибис ещё в 2019 году «Звезда Севера» продолжает объединять жён военнослужащих, участниц СВО и женщин-военнослужащих.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области и член совета Евразийского женского форума: «Сегодня меняется роль жены военнослужащего. Теперь это не просто домохозяйка».

Участниц также приветствовал и глава региона Андрей Чибис.

Форум соединил в себе образовательный контент, знакомства и общение для создания сообщества женщин, которые вместе могут творить и вдохновлять друг друга.

Алла Денисова, председатель Мурманской региональной общественной организации семей с детьми «Семейный очаг»: «Это и новые связи, намечаются будущие проекты».

Уже воплотившиеся в жизнь проекты как на подбор демонстрировали участницы «Звезды Севера». Одина из таких инициатив принадлежит Вере Едуновой, которая запустила «Медиабриллианты флотских городов». Это часть федеральной программы «Женщина-лидер. Флотские города», которая объединила представительниц Мурманска и Североморска.

Вера Едунова, руководитель образовательного проекта для жён военнослужащих «Медиабриллианты флотских городов»: «За каждым героем есть своя героиня, которая остаётся в тени».

Многие проекты напрямую направлены на помощь в сложных жизненных ситуациях. Один из таких четыре года назад появился в Печенгском округе. «Просто будь!» объединяет пациентов с онкологическим диагнозом из Мурманска и Мурманской области.

Наталья Будько, руководитель проекта «Просто будь!», организатор группы взаимопомощи для взрослых с онкологическим диагнозом: «К нам приходят люди за помощью».

Форум не только продемонстрировал успехи заполярных женщин, но и стал площадкой для обмена опытом. Впервые в Мурманске собрались организаторы конференций из других регионов, которые продолжают традиции «Звезды Севера».

Также для участниц провели лекции и мастер-классы от федеральных и региональных экспертов разных областей развития и знаний.