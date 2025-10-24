День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.25 19:30
В первый набор Центра «Родина» попали лучшие
По итогам конкурсного отбора в новый Центр научно-технологического творчества «Родина» в Мурманске зачислены 285 юных северян.
Масштабный процесс вели 3 месяца.
Дети записывали видеовизитки, готовили портфолио и мотивационные письма, присылали примеры технологических работ, на практике показывали знания и умение фантазировать.
Торжественное открытие центра запланировано на 14 декабря, а обучение стартует после новогодних каникул.
Для пропустивших отбор, открыта запись в лист ожидания.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-
Последние комментарии
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
-Скоро в эфире00:20«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:50«Архипелаг». Художественный фильм (16+)02:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Как шестидневная рабочая неделя в ноябре повлияет на зарплату - эксперт «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар ослаб почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области работала мобильная приёмная Президента РФ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты