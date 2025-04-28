В Петрозаводске состоялись 27-е соревнования газодымозащитников

Участие в соревнованиях приняли и спасатели Мурманской области.

Событие было приурочено ко Дню пожарной охраны и собрало представителей восьми регионов России — в общей сложности 12 команд. Мурманскую область представляли сразу две сборные.

Чтобы стать победителем нужно было: подняться на учебную башню с пожарным рукавом; поднять на башню рукавную скатку; с помощью кувалды переместить покрышку; пробежать дистанцию змейкой; перевернуть грузовую покрышку; перенести пожарный рукав, наполненный песком и перенести пострадавшего. Все задания выполнялись в полном снаряжении весом свыше 20 килограммов.

Соревнования проверяли выносливость, силу и скорость реакции каждого участника. 2-е и 3-е места, как в командном, так и личном зачётах, достались представителям нашего региона.