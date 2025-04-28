День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.04.25 19:30
В Петрозаводске состоялись 27-е соревнования газодымозащитников
Участие в соревнованиях приняли и спасатели Мурманской области.
Событие было приурочено ко Дню пожарной охраны и собрало представителей восьми регионов России — в общей сложности 12 команд. Мурманскую область представляли сразу две сборные.
Чтобы стать победителем нужно было: подняться на учебную башню с пожарным рукавом; поднять на башню рукавную скатку; с помощью кувалды переместить покрышку; пробежать дистанцию змейкой; перевернуть грузовую покрышку; перенести пожарный рукав, наполненный песком и перенести пострадавшего. Все задания выполнялись в полном снаряжении весом свыше 20 килограммов.
Соревнования проверяли выносливость, силу и скорость реакции каждого участника. 2-е и 3-е места, как в командном, так и личном зачётах, достались представителям нашего региона.
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VtcnysQ51
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