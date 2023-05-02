В п.г.т. Сафоново состоялась военно-историческая реконструкция, посвящённая контрразведке

Необычное мероприятие было посвящено 80-й годовщине образования Главного управления «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступили УФСБ России по Северному флоту и Общественная организация ветеранов военной контрразведки органов безопасности.

Погружение в историю начиналось для зрителей со входа в музей авиации Северного флота, где их встречало раритетное авто.

Денис Бойков, владелец «Победы»: «Это автомобиль «Победа» «ГАЗ М 20». Он был выпущен после войны, модель второго поколения, восстановлена из собранных запчастей, собранных по всей стране».

Дымок от походной кухни и сладкий аромат будили воображение. Что же готовят повара?

Данил Фарафонов, военнослужащий: «Кашу гречневую с тушенкой».

Зрители просили сфотографироваться на память с ветеранами органов безопасности в форме военных лет, которая была сшита из сукна, которое сохранилось на складах со времен войны.

Андрей Карасев, председатель Совета ветеранов УФСБ по Северному флоту: «Это форма капитана НКВД образца 1941-1943 годов».

Но главное действие было ещё впереди. Бой советских контрразведчиков с отборными частями Вермахта в исполнении реконструкторов.

Александр Чапенко, руководитель ГВИР «Титовский гарнизон»: «Сегодня в посёлке Сафоново проводится реконструкция. Она приурочена в годовщине создания СМЕРШ. Будет четыре эпизода, в которых отражена работа контрразведчиков во время войны».

Тогда и сейчас главной задачей контрразведки остаётся борьба с иностранной агентурой. Более 30 тысяч шпионов и диверсантов Абвера нейтрализовал «СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны.

Такими результатами не может похвастаться ни одна спецслужба мира.