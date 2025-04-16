В п.г.т. Тулома операция «Нетрезвый водитель» у дорожных полицейских закончилась погоней

Инспекторы заметили на дороге «УАЗик», и потребовали водителя остановиться, на что тот лишь увеличил скорость.

Погоня завершилась тем, что молодой человек, сидящий за рулём внедорожника, попытался его бросить и сбежать пешком. Уже после задержания выяснилось, что у парня 2003 года рождения нет прав, а машину он взял без ведома владельца - клиента автосервиса, в котором работает.

В этот раз горе механик отделается штрафами и возместит ущерб, причиненный патрульному автомобилю.