Представители Центра занятости населения ЗАТО Александровск продолжают знакомить наших зрителей с действенными мерами поддержки, направленными на снижение уровня безработицы. Так, например, эффективно зарекомендовала себя программа временно общественно-полезных работ. Постановление, начавшее действие с 15 апреля, несколько отличается от прошлой редакции.

В планах правительства региона до 1 октября 2022 снизить уровень безработицы на 30%. Действенным инструментом в реализации этих целей может стать ранее успешно зарекомендовавшая себя программа временных общественно-полезных работ. Правда, в проект внесены определённые корректировки. Так, с работником, а им может быть безработный, студент или несовершеннолетний гражданин, организация должна заключить срочный трудовой договор.

Дмитрий Хвостенко, директор Центра занятости населения ЗАТО Александровск: «Данная мера оказалась очень популярной у работодателей, потому что компенсация осуществляется в размере одного МРОТ плюс страховые взносы, естественно, с применением районного коэффициента и полярной надбавки».

Средства на компенсацию затрат на заработную плату сотрудникам (а это порядка 5 млн рублей) будут предоставлены из местного бюджета, субсидию в который, в свою очередь, выделили из областной казны.

В большом ЗАТО продолжается поиск вакансий для граждан для общественно-полезных работ.

Дмитрий Хвостенко, директор Центра занятости населения ЗАТО Александровск: «Что касается программы ВОПР, то Центр занятости населения выступает посредником: мы ставим на учёт, выдаём направления, обрабатываем заявления, вакансии работодателей. А компенсация затрат будет осуществляться из администрации ЗАТО Александровск».

На сегодняшний день срок действия программы ограничен – трудоустроиться на временные общественно-полезные работы можно до 31 августа, однако в Министерстве труда и социального развития региона поднимают вопрос о возможности продления проекта.