В плавательном бассейне Мурманска провели соревнования в рамках празднования Дня города

В течение двух дней молодые спортсмены в своих возрастных категориях выясняли, кто из них быстрее покоряет дистанции. Впервые после летних каникул мурманские пловцы вышли на дорожки, чтобы вновь посоревноваться друг с другом.

Никита Белко, участник соревнований: «Каждый по-своему силён. У каждого свои есть минусы и плюсы. Свою подготовку оцениваю на среднем – хорошем уровне. Не идеально, но есть к чему стремиться».

Михаил Каленик, участник соревнований: «Проплыл я, если из 10 баллов оценивать себя, на 6,5. Потому что не в форме, чуть-чуть приболел. Соперников оценивают на тройку, нет соперников. Если бы был чемпионат области, там могли бы быть соперники. В Мурманске нет их».

За два дня в соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов. Все они были поделены на возрастные категории. В первый день состязались пловцы с 2005-го по 2010 год рождения. А во второй – младшие.

Сергей Тян, директор КДЮСШ №17 Мурманска: «В этом учебном году это первый старт. Поэтому для детей это очень волнительно. Хотя наша команда уже отобралась на первенство СЗФО, которые прошли на первенстве области. А здесь малыши участвуют, наша сборная обкатывается».

Площадкой для соревнования стал центральный плавательный бассейн. Он единственный в Мурманске соответствует стандартам, только здесь длина дорожки составляет 50 метров.

Владимир Зеленский, главный судья соревнований: «Четыре дистанции: 50 метров - вольный стиль, 50 метров - брас, 50 метров - баттерфляй, 50 метров - на спине. Именно в такой последовательности. Делятся девушки и юноши и по возрастным категориям».

Секрет популярности этого вида спорта в том, что во время плавания приходит в тонус весь организм: тренируются сердечно-сосудистая и дыхательная системы, укрепляется мышечный корсет. А ещё происходит отличная психологическая разгрузка. Поэтому плавание полезно не только для детей, но и взрослых.