В плесени, сырости и в условиях неопределённости приходится жить мурманчанке

Все беды пошли из-за того, что фасад заброшенного магазина, который расположен под её квартирой, разрушается и разрушает её жильё.

Три года назад на первом этаже дома № 17 по улице Нахимова открылся мясной магазин. Владелица торговой точки, чтобы привлечь больше покупателей, сделала частичный ремонт фасада. Однако год назад магазин закрылся. Теперь место пустует и медленно разрушается. Всё бы ничего, но мурманчанка Тамара Семеновна, владелица квартиры, расположенной над пустующей торговой точкой, из-за действий предпринимателя попала в неприятную ситуацию.

Тамара Фирсова, жительница Мурманска: «Я решила в сентябре заняться уборкой. Сдвинула диван, снизу смотрю, а у меня обои чёрные. Я их разорвала, помыла белизной угол и не придала этому большого значения».

Однако, когда в конце зимы у магазина отвалился козырек, проблемы в квартире Тамары Семеновны стали серьёзней. Стенной холодильник под окном начал гнить, весь отсырел, покрылся плесенью, а следом за ним и половина кухни. Обращения во всевозможные инстанции никаких результатов не принесли. Только специалисты Фонда капитального ремонта провели осмотр помещения.

Тамара Фирсова, жительница Мурманска: «7 июля была у меня комиссия с капитального фонда. Они пришли, окрыли окошко. У них какой-то прибор есть. Он раз и говорит: «Это всё течь от фасада, всё нарушено». Они мне составили акт, чтобы демонтаж делать фасада».

Согласно здравой логики, демонтировать страшного вида сайдинг должен собственник помещений, где был магазин. Вопрос лишь в том, почему компетентные органы, имея на руках предписания, не могут заставить его это сделать.

Тамара Фирсова, жительница Мурманска: «Там и проводка сырая. Может замкнуть, будет пожар. Я в Роспотребнадзор писала и в прокуратуру. Ну, куда только можно. Но получаю отписки, отписки».

Тамара Семеновна сетует на то, что ей уже тяжело жить дома – у неё проблемы с дыханием, которые усиливаются из-за сырости. И женщина переживает, что осенние дожди и приближающаяся зима окончательно разрушат стену или распространят плесень по всей квартире.