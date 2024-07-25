В подарок - ключи от служебных квартир: 25 июля в России отмечают День сотрудников органов следствия

В свой профессиональный праздник молодые военные следователи Северного флота приняли присягу.

Впервые торжественное событие по согласованию с командованием Северного флота провели на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

Руководитель военного следственного управления Следственного комитета России по Северному флоту Иван Антонов поздравил подчиненных с профессиональным праздником. Недавно прибывшие для прохождения службы молодые офицеры были приведены к присяге.

Четверым лейтенантам юстиции в торжественной обстановке вручили служебные удостоверения, а также ключи от служебных квартир.