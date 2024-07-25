День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.07.24 19:30
В подарок - ключи от служебных квартир: 25 июля в России отмечают День сотрудников органов следствия
В свой профессиональный праздник молодые военные следователи Северного флота приняли присягу.
Впервые торжественное событие по согласованию с командованием Северного флота провели на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».
Руководитель военного следственного управления Следственного комитета России по Северному флоту Иван Антонов поздравил подчиненных с профессиональным праздником. Недавно прибывшие для прохождения службы молодые офицеры были приведены к присяге.
Четверым лейтенантам юстиции в торжественной обстановке вручили служебные удостоверения, а также ключи от служебных квартир.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-
Последние комментарии
В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
Комментарий к новости:Эссе: моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения
Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
-Скоро в эфире23:30«Связь времен. История доброй воли». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Отсутствие конкретики в указании зарплаты снижает отклик на вакансию-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,20 рубля, доллар потерял 1,14 рубля-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Группа депутатов Госдумы предложила ввести должности омбудсмена по правам инвалидов и его представителя в регионах