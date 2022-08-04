В подделке трудовых документов для мигрантов подозревают двух мурманчан

Алена Нефедова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Сотрудниками Управления ФСБ России по Мурманской области выявлена противоправная деятельность жителей региона в отношении которых Следственным отделом управления возбуждено уголовное дело пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».