В подъездах - вирусу бой!

Специалисты управляющей компании «Североморскжилкомхоз» из флотской столицы проявили инициативу и ответственно отнеслись к безопасности горожан. Каждый день дворники проводят тщательную уборку подъездов.

Теперь моются не только полы и лестницы - сейчас основной упор сделан на дезинфекцию. Сотрудники управляющей компании специальным раствором протирают перила, почтовые ящики, батареи, ручки дверей и лифты. Такие меры профилактики необходимы, когда велик риск заражения коронавирусом.

По словам представителей управляющей компании, жильцы с понимаем относятся к такому режиму безопасности.

Василий Ересь, представитель управляющей компании «Североморскжилкомхоз»: «У нас на обслуживании 799 подъездов. Составили график. За один день, разумеется, это не охватить, но процесс идёт. В день у нас получается порядка 80-90 подъездов подобным образом обработать. Работаем уже на протяжении четырёх дней в таком режиме и планируем продолжать в этом же темпе».