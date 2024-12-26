В подводной лодке и в самолёте: в жизни всегда должно оставаться место для чуда

Дед Мороз поздравил воспитанников Центра социального обеспечения Снежногорска. Подарки для особенных ребят собирали волонтёры и неравнодушные жители Мурманской области.

В два раза счастливее на новогоднем спектакле кажется Артём. Улыбка практически не покидает лица воспитанника комплексного центра, ведь ещё свежа память о сбывшейся мечте – он впервые побывал на настоящей подводной лодке. Это стало желанием парня, загаданным в рамках акции «Новогоднее чудо».

Артём Махаметшин, воспитанник Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания, г. Снежногорск: «Там говорили, как она работает, были ракеты, как она погружается и поднимается. Познакомили с личным составом».

Ещё один александровец – Василий - мечтал посидеть в кабине пилота, его желание исполнили представители аэропорта «Хибины».

Впрочем, у большинства ребят мечты гораздо приземлённее.

Вася воспитанник Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей: «Мне больше всего понравились сами устройства. И мне понравились всякие штуки, управление».

Юлия Ушакова, специалист Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания, г. Снежногорск: «Ребята, конечно, хотят игрушки, машинки, наборы для творчества. Не все могут это выразить на бумаге, поэтому мы помогаем им писать эти письма».

Ещё одну партию писем-пожеланий помогали оформлять волонтёры Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск. Над их исполнением трудились помощники Деда Мороза – неравнодушные жители муниципалитета и даже Мурманской области. Кажется, что для последних – это гораздо большее чудо, чем для самих получателей.

Василина Григорьева, волонтёр объединения «Высокое напряжение», г. Снежногорск: «Приходят с подарками и улыбками. Нам видно, как им приятно сделать ребёнку чудо».

Дети центра, находящиеся в сложной жизненной ситуации, благодаря таким событиям, продолжают верить не только в Деда Мороза, но и в поддержку окружающих людей, и, конечно, в себя.