В погоне за артефактами, или Совместим приятное с полезным

На второй этап экологического марафона «Чистый регион» заявились 11 команд. В каждой по 4 участника. Всем им предстояло очистить лесополосу на улице Дежнева в Ленинском округе Мурманска. За час игрокам необходимо было собрать как можно больше мусора.

Дмитрий Афиногенов, организатор экомарафона «Чистый регион», руководитель сообщества «Регион 51» в соцсети «ВКонтакте»: «У каждой команды есть своя точка старта, своя точка сбора мусора и своя точка поиска. Соответственно, команды в численности которой 4 человека, со своей командой не пересекаются. Это сделано намеренно, чтобы соблюсти все необходимые эпидемиологические требования».

За необычный или негабаритный мусор, который организаторы называют артефактами команды, получали дополнительные баллы. Все как в настоящей тактической игре или квесте.

Екатерина Морозова, представитель «Love radio Мурманск»: «Один балл за мешок мусора, два балла за какой-то негабаритный мусор – это могут быть покрышки, габаритные вещи, которые не помещаются в мешок. И есть такая отдельная номинация, за которую мы даём три балла – артефакты. Это какие-то интересные предметы. В прошлый раз у нас были противогазы, маникюрные ножницы, какие-то классные игрушки».

Некоторым игрокам такие находки сыграли на руку. Например, победителям первого этапа команде «Mercs», участники которой большие поклонники страйкбола. Разработав стратегию, ребята успешно распорядились своим временем.

Александр Чернецов, капитан команды «Mercs»: «Здесь важно сочетание физической силы, стратегического мышления и, наверное, удачи. Потому что за разные категории мусора дают разное количество баллов. Если ты, опираясь только на физическую силу, будешь таскать большое количество мусора, ты к успеху не придёшь. Честно сказать, я сам не любитель ввязываться в экомарафоны, но здесь сыграли именно на моём азарте. Я человек очень азартный, поэтому нацелен на победу. Заодно совместим приятное с полезным».

А польза от необычных соревнований, конечно, есть. Ведь, в такой игровой форме команды помогают избавиться от хлама, портящего нашу хрупкую северную природу. Многие сборные выступали от профессиональных сообществ, например, свою команду выставило предприятие «Мурманэнергосбыт».

Валерия Волкова, капитан команды «SMMщики»: «Такие мероприятия помогают сплотиться всем людям вместе. И конечно, почистить природу от мусора, шин, грязи, которая находится в лесу. В городе это убирают, а дальше только волонтёры заходят. И мы решили сделать такую красоту. И себя порадовать и лес почистить».

Такая игра была бы невозможна без помощи. Организаторы «Чистого региона» - сообщество «Регион 51», благодарят поддержке оператора по вывозу мусора «Ситиматик», компании «Гармин» и «Радиоклуб», которые обеспечили участников интересными подарками. Также особая благодарность выражается «Мурманскводоканалу» за неоценимый вклад и техническую поддержку. Как отмечают в самой компании, тема экологии для предприятия очень важна и близка.

Екатерина Морозова, представитель «Love radio Мурманск»: «Хочется огромное спасибо сказать «Мурманскводоканалу» за то, что они присоединились к нам и помогают в организации проведения этого мероприятия».

Победителем этой игры стала команда «Энергия атома». Однако по сумме баллов двух этапов она делит первое место в турнирной таблице с игроками «Mercs». Интрига, кто станет победителем, сохраняется. Кстати, шанс заполучить 50 тысяч рублей есть у всех. Финальная встреча состоится в 29 августа.