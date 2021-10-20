В погоне за дельфинами и крабами по Баренцеву морю - некогда забытая Териберка стала одним из самых популярных туристических направлений

Туристический поток в Териберке не иссякает. Непогода и сложные климатические условия не только не пугают гостей, но и придают отдыху особую пикантность. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» тоже решила отправиться подальше от цивилизации - на самый край земли, чтобы понаблюдать за дельфинами и поймать камчатского краба.

Некогда забытая богом Териберка стала одним из самых популярных туристических направлений. Гости со всей страны круглый год приезжают в старое поморское село.

Татьяна, туристка из Москвы: «Я второй раз в Териберке, мне понравился пляж, там было классно. Я хочу летом вернуться на кемпинг-фестиваль».

Чтобы полюбоваться «северным раем» или запечатлеть танцы арктических млекопитающих в суровом Баренцевом море, путешественники небольшими группам отправляются на морскую прогулку. Прихватив термосы и бутерброды, они не сводят глаз с водной глади.

Екатерина, туристка из Санкт-Петербурга: «Моя главная мечта увидеть здесь китов, увидеть северное сияние. Природа невероятная. Невероятная, но в целом красота!».

И пусть могучих китов заметить не удалось, зато дельфины, подрезающие на ходу катер, вызывают дикий восторг.

С этого года в Мурманской области разрешён любительский лов краба. Сезон начинается с августа, по словам капитана судна, который не понаслышке знаком с предпочтениями туристов, говорит, что неплохо было бы охоту за морскими деликатесами начинать немного раньше.

Андрей, капитан судна: «Они будут больше приезжать. Краб будет ловиться покрупнее и им будет поинтереснее».

Путевку получить просто - достаточно иметь при себе паспорт. На пункте выдачи лицензий очередей, как правило, не бывает.

Кирилл Пилипенко, ответственный за выдачу лицензий: «Приходит человека два-три в день. Лицензии берут всегда по-разному: могут для себя взять четыре краба, а кто-то десять».

Евгений Лавлинский много лет прожил в Териберке, теперь переехал в Колу. Практически каждую неделю он возвращается в село, чтобы выйти на охоту за дорогим деликатесом. Главное, чтобы погода не подводила.

Евгений Лавлинский, любитель-краболов: «В шторма мы сам не ходим, мы не враги своему здоровью. Здесь всё быстро оформляется, пограничники быстро всё делают, и мы выходим в море».

Родную китайскую провинцию покинул три года назад Чонг Кай. Теперь он живёт в Териберке и возит на любительский лов краба людей. Жалеет об одном, что давно не видел земляков.

Чонг Кай, житель Териберки: «Это для Мурманска хорошая идея, что пустили людей ловить краба. Я раньше занимался туристической темой. Туристов возили из Китая. Но сейчас кризис, границы закрыты».

Ловить краба можно столько, сколько разрешено путевкой. Но есть ограничения, например, нельзя добывать членистоногих, панцирь которых меньше 15 сантиметров. Крабов достают со дна с помощью ловушек, в качестве приманки используют селёдку.

Николай Лахин сумел добыть небольшого членистоногого, но и такому улову очень рад.

Николай Лахин, краболов-любитель: «Ловить такую прелесть к себе на стол и показать детям как это выглядит, чем богат наш Кольский полуостров».

Евгению Лавлинскому повезло больше. Десятки живых крабов ещё угрожающе смыкают клешни, которыми можно запросто перекусить человеческий палец.

Не все особи пойдут на стол. Тех, у которых отсутствуют клешни, отпускают обратно в естественную среду обитания. Остальных отправят на заморозку или отварят лакомые морепродукты сразу на берегу. Время, чтобы отправиться на охоту за крабом ещё есть. Сезон ловли продлится до 31 декабря.