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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.21 19:30

В поисках пути развития спортивного и патриотического движения в нашем регионе

Здоровый образ жизни и любовь к Родине – направления, которые нужно развивать в нашей молодёжи. И в Мурманской области активно работают над этим спортивные школы и региональное отделение ДОСААФ.

Чтобы привить молодёжи любовь к здоровому образу жизни, нужно, во-первых, подавать личный пример, а во-вторых,  иметь хорошую учебно-материальную базу, отмечают представители спортивных школ области, которые собрались вместе, чтобы обсудить тему продвижения физической культуры и воспитания молодого поколения.

Алексей Жбанов, директор ДЮСШ №  ЗАТО г.Североморск: «Необходимо улучшение учебно-материальной баз в городах Мурманской области, чтобы у юных спортсменов было больше возможностей заниматься. Ведь спорт – направление, которое воспитывает в человеке, в первую очередь, дух».

Благодаря успешной работе тренеров в этом году североморцам удалось показать высокий уровень спортивной подготовки учеников. Например, на чемпионате Европы по кикбоксингу 15-летняя Алена Долженкова завоевала бронзовую медаль.

Алёна Долженкова, бронзовый призёр чемпионата Европы по кикбоксингу: «До этого я занималась универсальным боем. Четыре года, в общем, в спорте. Сложно было. У меня до этого было много соревнований до Европы: Северо-Запад, область, Россия. Я это прошла».

В мурманской спортшколе №17 в этом году спортсмены тоже достигли отличных результатов. Недавно шахматисты вернулись чемпионата Северо-Запада. По итогам они вошли в десятку лучших. Отличились и борцы кобудо.

Сергей Тян, директор КСДЮСШОР №17 Мурманска: «Мы ездили на чемпионат СЗФО, где заняли первое командное место. Мурманская область взяла. И в составе команды были 90% - воспитанники нашей школы. Также мальчишки выполнили нормативы  мастера спорта».

Здоровый образ жизни и патриотизм неразрывно связаны. Поэтому, нравственным воспитанием молодёжи в регионе активно занимается отделение ДОСААФ. Совместно со спортшколами и клубами они прививают любовь к родине у молодых северян.

Антон Сулоев, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области: «Главной задачей является объединение молодёжи и выполнение государственной задачи по допризывному воспитанию, укреплению национальной безопасности и оборонных способностей страны. …Направление это утрачено, но благодаря общественным деятелям, таким как Сергей Николаевич Тян, который участвует в нашей деятельности, это удается делать маленькими шагами».

На встрече участники обсудили пути развития спортивного и патриотического движения в нашем регионе. А также получили награды за успехи и достижения по итогам этого года.

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