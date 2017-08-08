В поликлиниках Мурманской области «Доброжелательная» атмосфера

В Мурманской области продолжается реализация проекта «Доброжелательная поликлиника». В его рамках планируется повысить доступность осмотра и консультации узких специалистов, а также сделать процедуру регистрации боле удобной.

«Доброжелательная поликлиника» - один из приоритетных проектов в сфере здравоохранения. Он уже утверждён правительством Российской Федерации и подразумевает создание новой модели работы поликлиник. На это Мурманской области в этом году выделили 37 миллионов рублей.

В рамках этого проекта планируется увеличить время приёма у врача в два раза, сократить время записи к врачу, время ожидания у кабинетов.

Обсудили ход реализации этого проекта в региональном правительстве. В Мурманской области программа пройдёт в несколько этапов. На первом предстоит технологическое преображение регистратур. Кроме того, планируется оценка несовершенств и ключевых проблемных аспектов, которые заставляют людей неэффективно тратить время в очередях, а также мешают работе врачей.

- На втором этапе планируется провести улучшение логистики внутри медицинской организации, - рассказал Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области, - в том числе - разделение потоков больных и здоровых пациентов, которые пришли для профилактических мероприятий или за какой-нибудь дополнительной информацией. Также планируем разделить функциональные обязанности врачей и среднего медперсонала. Непрофильные функции переносятся на специально подготовленного специалиста со средним медицинским образованием в отдельных комнатах приёма.

Министр здравоохранения Мурманской области отметил, что реализуется «Доброжелательная поликлиника» в Мурманской области с 2015 года. В рамках программы осуществлялись работы по ремонту и перепланировке помещений, оснащению системами управления электронной очередью и мебелью на сумму свыше 17 миллионов рублей. В 2017-2018 годах проект планируется реализовать в 12 медучреждениях региона.