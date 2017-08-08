Началась подготовка к фестивалю спорта «Гольфстрим»Россияне перестают терпеть и начинают требовать - ВЦИОМ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»08.08.17 19:30

В поликлиниках Мурманской области «Доброжелательная» атмосфера

В Мурманской области продолжается реализация проекта «Доброжелательная поликлиника». В его рамках планируется повысить доступность осмотра и консультации узких специалистов, а также сделать процедуру регистрации боле удобной.

«Доброжелательная поликлиника» - один из приоритетных проектов в сфере здравоохранения. Он уже утверждён правительством Российской Федерации и подразумевает создание новой модели работы поликлиник. На это Мурманской области в этом году выделили 37 миллионов рублей.

В рамках этого проекта планируется увеличить время приёма у врача в два раза, сократить время записи к врачу, время ожидания у кабинетов.

Обсудили ход реализации этого проекта в региональном правительстве. В Мурманской области программа пройдёт в несколько этапов. На первом предстоит технологическое преображение регистратур. Кроме того, планируется оценка несовершенств и ключевых проблемных аспектов, которые заставляют людей неэффективно тратить время в очередях, а также мешают работе врачей.

- На втором этапе планируется провести улучшение логистики внутри медицинской организации, - рассказал Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области, - в том числе - разделение потоков больных и здоровых пациентов, которые пришли для профилактических мероприятий или за какой-нибудь дополнительной информацией. Также планируем разделить функциональные обязанности врачей и среднего медперсонала. Непрофильные функции переносятся на специально подготовленного специалиста со средним медицинским образованием в отдельных комнатах приёма.

Министр здравоохранения Мурманской области отметил, что реализуется «Доброжелательная поликлиника» в Мурманской области с 2015 года. В рамках программы осуществлялись работы по ремонту и перепланировке помещений, оснащению системами управления электронной очередью и мебелью на сумму свыше 17 миллионов рублей. В 2017-2018 годах проект планируется реализовать в 12 медучреждениях региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 287 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Помор-поморыч
08.08.17 20:57
ВЦИОМ туману напускает! «Неуверенность в завтрашнем дне» россияне уже около 25 лет ощущают, даже богатые из нас, а специалисты это углядели только в этом году. Это не исследование, а дурь! Ну кто пове
Комментарий к новости:Россияне перестают терпеть и начинают требовать - ВЦИОМ
И. В. Бронников
08.08.17 20:32
Лучше бы кнут держали над КЖП и ГЖИ, которые любят писать отписки, вместо действенной работы по явным нарушениям Жилищного Кодекса. Всегда буду припоминать тяжбу между домом № 37 по ул. Капитана Макл
Комментарий к новости:«Кнут» для нерадивых управляющих компаний всегда поднят
Антонина Петровна
08.08.17 14:04
Жадность многих погубила. Так и в этом случае!
Комментарий к новости:Доверчивая северянка, поддавшись искушению получить компенсацию, лишилась более 260 рублей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 14 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиБогатые богатеют, бедные проедают накопленное-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 7 копеек-PRO ЭнергетикуПосле завершения комплексных испытаний гидроагрегат на Нива ГЭС-3 будет введён в эксплуатацию-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика