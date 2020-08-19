В поликлиниках стартовали профилактические осмотры детей

Данная процедура необходима для поступления в дошкольные образовательные учреждения и школы.

Для удобства родителей и детей открыты дополнительные кабинеты для сдачи анализов, продлено время работы лабораторий, введены дополнительные приёмы врачей для оформления необходимых справок, кроме этого поликлиники будут вести прием и по субботам.

Обязательно нужно сделать пробу на Манту, если такая диагностическая процедура в этом году ещё не проводилась.

Подробную информацию о порядке прохождения обследований можно найти на сайтах медицинских организаций.