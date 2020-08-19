День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.20 19:30
В поликлиниках стартовали профилактические осмотры детей
Данная процедура необходима для поступления в дошкольные образовательные учреждения и школы.
Для удобства родителей и детей открыты дополнительные кабинеты для сдачи анализов, продлено время работы лабораторий, введены дополнительные приёмы врачей для оформления необходимых справок, кроме этого поликлиники будут вести прием и по субботам.
Обязательно нужно сделать пробу на Манту, если такая диагностическая процедура в этом году ещё не проводилась.
Подробную информацию о порядке прохождения обследований можно найти на сайтах медицинских организаций.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-
Последние комментарии
Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин
Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
Д.О. Вернер
16.08.20 10:34
"Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан..." промчавшись в позднее время по проспекту с испорченным глушителем! У ГИБДД нет средств в борьбе с ними, как нет и самого ГИБДД на проспекте
Комментарий к новости:Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан
-Скоро в эфире23:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:30«Легенды науки». Документальный цикл (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 6 копеек, доллар потерял 19 копеек-PRO Энергетику (18+)Внимание! Планируются натурные испытания в энергосистеме Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газ (18+)Морской пункт пропуска признан соответствующим всем необходимым требованиям-PRO Законы (18+)Минтруд – о невозможности 31 декабря сделать выходным, Верховный суд – об уходе раньше с работы в день рождения сотрудника
-Нам интересно Ваше мнение12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 423 человека