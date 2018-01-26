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День за днём с «Арктик-ТВ»26.01.18 19:30

В полярнинской школе сняли карантин, выставив определённые ограничения

Карантин закончился. Ученики школы № 2 в Полярном вернулись за школьные парты после двухнедельных вынужденных каникул. Такое решение было принято на уже четвертом по счёту заседании санитарно-противоэпидемической комиссии муниципалитета.

Напомним, в школе в городе Полярный отравились 39 детей. Исследования выявили  золотистый стафилококк и НРК норовирус. Как поясняют медики, это типичная болезнь грязных рук. Инфекцию обнаружили и у сотрудников комбината школьного питания. Была проведена дезинфекции и взяты повторные пробы.

По итогам всех проведённых мероприятий государственным санитарным врачом дано разрешение на возобновление занятий в школе, но при соблюдении определённых условий. Например, если ребёнок в дни до начала карантина по какой-либо причине не находился в школе, например, уехал на соревнование или задержался на каникулах,  вернуться к учебе он сможет только со справкой педиатра.

- Дети, которые заболели, перенесли болезнь и выздоровели, должны принести справку о лабораторных исследованиях с отрицательным результатом, - рассказывает об условиях допуска к занятиям Ильяс Мазитов, заместитель главы администрации ЗАТО Александровск. - Норовирус может 28 дней в организме выделяться, ребёнок может быть вылечен, но остаться носителем НРК норовируса. Эти дети будут допущены только с двумя справками.

 

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