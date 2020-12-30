В Полярном, благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Культурный след», появится новая скульптура - символ города

Жители уверены, пара Кати и Сани из камня (героев по мотивам произведения Каверина «Два капитана») - это то, чего городу не хватало.

Процесс создания скульптуры Саши и Кати, героев романа Вениамина Каверина, тернист. Монумент до того, как попасть в Полярный, должен пройти долгий путь. От эскиза до миниатюры, сделанной из пластилина и, наконец, скульптуры в натуральную величину. С неё специалистами снимается форма и переводится в материал, из которого будет выполнен памятник.

Выбор мастеров пал на искусственный камень с бронзовым покрытием. По задумке авторов фигура каверинского Александра высотой 2 метра 25 сантиметров, девушка же, значительно ниже, легче и изящнее.