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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.23 19:30

В Полярном дан старт массовому лыжному забегу

Если учащиеся образовательных учреждений бегут на дополнительную оценку в дневник (это конечно не главная цель, но весьма приятный бонус), то взрослые встали на лыжи, скорее, от любви к самому спорту.

Рома и Сергей Котловские, участники соревнований «Лыжня России-2023», г. Полярный: «Нормально. Лёд, конечно, немного есть, но в принципе, нормально бежать. Такие мероприятия помогают спортивному развитию ЗАТО Александровск, а после олимпиады лыжный спорт стал очень популярен».

Зарядится хорошим настроением и стать здоровее – это ещё пара причин не упускать шанс и участвовать.

Елена Поддубная, участница соревнований «Лыжня России-2023», г. Полярный: «Спасибо погоде, что сегодня солнышко, хорошее настроение – спасибо всем».

На любых соревнованиях должны быть и победители. В каждой возрастной категории тройку лидеров отметили медалями. У профессиональных спортсменов всегда есть своя история успеха.

Владислава Перелыгина, участница соревнований «Лыжня России-2023», г. Полярный: «Я занимаюсь шесть раз в неделю на лыжной базе у Сергея Куканова. Если хочешь чего-то добиться, нужно усердно тренироваться!».

С каждым годом, отмечают специалисты и организаторы, желающих принять участие в испытании становится больше. Например, в этот раз на «Лыжню России» только в городе воинской славы вышли больше 300 любителей активного времяпрепровождения.

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