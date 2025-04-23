В Полярном для гимназистов представители военного суда провели квиз, темой которого стала Победа в Великой Отечественной войне
Впрочем, викторина по страницам военной истории, инициаторами которой стали представители военного суда, скорее оставила у старшеклассников желание разобраться в теме серьёзнее.
Инесса Хачетлова, учащаяся МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Многие вопросы были про фильмы и песни. Захотелось пересмотреть, в архивах покопаться».
Кстати, именно команда девчонок, в составе которой на вопросы отвечала и Инесса, стала победителем викторины.
Своей цели специалисты вполне достигли: гимназисты отметили пробелы в своих знаниях и подготовились к грядущему «Диктанту Победы» – ежегодной Всероссийской акции, площадкой для которой, в том числе станет и ЗАТО Александровск.
Виктория Назлиева, помощник судьи Полярнинского гарнизонного военного суда: «Это важная страница нашей истории, которую мы не должны забывать. Сегодня игра тематическая: это не просто викторина о праве, это о городах-героях, о тех, кто проявил профессионализм, о крупнейших битвах в ходе войны, которые приблизили нашу Победу».
Формат викторины не единственный возможный. Регулярно сотрудники военного суда встречаются со школьниками в рамках бесед, экскурсий и открытых диалогов, в том числе, чтобы познакомить ребят с профессией и показать работу судебно-правовой системы Российской Федерации.