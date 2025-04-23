В Полярном для гимназистов представители военного суда провели квиз, темой которого стала Победа в Великой Отечественной войне

Где было достигнуто соглашение об окончательном разгроме фашисткой Германии между главами трёх государств? Чьё героическое имя носит одна из улиц посёлка Молочный Мурманской области? Это вопросы, над которыми десятиклассникам города воинской славы пришлось немало поспорить.

Впрочем, викторина по страницам военной истории, инициаторами которой стали представители военного суда, скорее оставила у старшеклассников желание разобраться в теме серьёзнее.

Инесса Хачетлова, учащаяся МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Многие вопросы были про фильмы и песни. Захотелось пересмотреть, в архивах покопаться».

Кстати, именно команда девчонок, в составе которой на вопросы отвечала и Инесса, стала победителем викторины.

Своей цели специалисты вполне достигли: гимназисты отметили пробелы в своих знаниях и подготовились к грядущему «Диктанту Победы» – ежегодной Всероссийской акции, площадкой для которой, в том числе станет и ЗАТО Александровск.

Виктория Назлиева, помощник судьи Полярнинского гарнизонного военного суда: «Это важная страница нашей истории, которую мы не должны забывать. Сегодня игра тематическая: это не просто викторина о праве, это о городах-героях, о тех, кто проявил профессионализм, о крупнейших битвах в ходе войны, которые приблизили нашу Победу».

Формат викторины не единственный возможный. Регулярно сотрудники военного суда встречаются со школьниками в рамках бесед, экскурсий и открытых диалогов, в том числе, чтобы познакомить ребят с профессией и показать работу судебно-правовой системы Российской Федерации.