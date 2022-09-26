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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.22 19:30

В Полярном губернатор передал на хранение в Городской историко-краеведческий музей Меч Победы

123 года со дня образования отметил Полярный. Ко Дню города организации и учреждения подготовили подарки, например, в историко-краеведческом музее торжественно представили обновлённую экспозицию «Зал Славы», а центральное место в выставке теперь займёт Меч Победы. Его передали музею на хранение главы региона и муниципалитета.

Клинок, выкованный из златоустовской стали, инкрустированный драгоценными камнями, с особенной гравировкой – дарственной надписью в торжественной обстановке передали в музей города воинской славы. У Меча Победы уже есть своя история – в июне оружие вручили главе региона Андрею Чибису, церемония состоялась в Москве.

Это один из уникальных 45 клинков, изготовленных мастерами с Урала специально для городов воинской славы. Изделия украшены растительным орнаментом, а на обратной стороне высечена цитата князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет». Теперь Меч Победы Полярного займёт достойное место в экспозиции историко-краеведческого музея.

Константин Добровольский, Председатель региональной общественной организации «Координационный совет поисковых отрядов Мурманской области «Долг», г. Полярный: «Наконец -то в нашем архиве – в музее достойное место займёт Меч, на нём указано лаконично, за что нам даётся этот меч».

Зал, в котором клинок станет частью выставки, в этом году обновили. Ко Дню рождения города торжественно открыли постоянную экспозицию. «Зал войны» стал более упорядоченным, признаются сотрудники музея. Кроме того, современный стиль и необычные дизайнерские решения расставили чёткие акценты: здесь гармонично смотрятся и бюсты, и макеты лодок, и даже, словно выросшая в пространстве, часть комнаты военного времени. Да и сама постоянная выставка дополняет общую концепцию главного хранилища города, отметил почётный посетитель

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Весь музей действительно интересный: погружаешься в историю от древних людей до момента, о котором редко рассказывают – о четвёртой эскадре подлодок, карибском кризисе и войне. Это всё благодаря участию в грантах, личному вкладу, это заслуга всего коллектива, за это им низкий поклон».

Даже окна стали частью экспозиции – фотоплёнка тоже решение мастеров санкт-петербургской дизайн-студии. Именно они занимались ремонтом и размещением экспонатов. А обновлению зала с финансовой стороны способствовал полученный музеем грант на реализацию проекта «Военный Полярный».

Это далеко не все мероприятия, задуманные музейщиками в рамках проекта. Подробнее о них мы расскажем в следующих выпусках.

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