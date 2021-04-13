В Полярном на скамье подсудимых оказалась группа лиц, похитившая флотский мазут на 9,5 миллиона рублей

Начальник одной из котельных Министерства обороны в Полярном умышленно завышал норматив потребления жидкого топлива. Оставшийся мазут он незаконно списывал. А его сообщники, сменные капитаны танкера, перевозили и в последующем продавали украденное.

Когда мошенническая схема вскрылась, руководитель энергетического предприятия попытался «замести следы» преступления, дав вышестоящему начальству взятку. Вина подозреваемых была полностью доказана в суде.

Они получили реальные сроки заключения и штраф в размере суммы украденного топлива, а это 9,5 миллиона рублей.