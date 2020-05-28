В Полярном началось строительство долгожданного моста, соединяющего две улицы города воинской славы
Автомобильным, как хотели жители, мост не будет, так как на это выделенных денег не хватит. Открыть новый пешеходный переход планируют в декабре этого года.
Старожилы Полярного не помнят, чтобы моста к Дому Красной Армии и Флота перестраивали или сильно модернизировали после открытия. Деревянные опоры конструкции были возведены ещё в 30-е годы прошлого столетия. А вплоть до 70-х годов по переходу курсировал маршрутный автобус. После – мост стал пешеходным, а в 2014 году его признали аварийным и закрыли.
В течение последних лет администрация муниципалитета пыталась найти средства, чтобы модернизировать сооружение, соединяющий две улицы – Душенова и Моисеева.
В прошлом году у Полярного был шанс выиграть грант на благоустройство, но не сложилось, средства получил соседний Снежногорск. Однако область всё же выделила на реконструкцию важного объекта почти 18 миллионов рублей, ещё 7 миллионов 700 тысяч внесли из бюджета муниципального образования.
Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «На сегодняшний день ведутся работы по демонтажу. Как только завершиться демонтаж и перенесут сети, начнётся строительство объекта».
Пришлось остановиться на варианте пешеходного моста, на автомобильный, как того хотели жители Полярного, выделенных средств недостаточно. Длина сооружения составит почти
Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Губернатор пообещал, что в ближайшее время разработают документацию, будем облагораживать территорию оврага. Хотелось бы всё провести совместно с территорией стадиона. В принципе, в плане это всё есть».
Мост, с которого открываются прекрасные виды на Екатерининскую гавань, всегда имел для полярнинцев особое значение. На своеобразную смотровую площадку приводили гостей, гуляли здесь семьями. Кстати, фрагмент демонтированной деревянной опоры теперь будет храниться в городском историко-краеведческом музее, который находится прямо рядом с мостом. Завершить строительство по контракту подрядная организация должна не позднее 15 декабря этого года.