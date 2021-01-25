В Полярном открылась выставка, приуроченная к 85-летию Дома Красной Армии и Флота

Это было одним из самых значимых зданий города. Здесь состоялось первое выступление Драматического театра Северного флота и Ансамбля песни и пляски Северного флота.

Дом Красной Армии и Флота, а позднее Дом офицеров, был культурным Центром Полярного. Созданный в середине 30-х годов ХХ века, он стал точкой отчёта для творческого развития Драматического театра и Ансамбля песни и пляски Северного флота. Именно в стенах ДОФа состоялись первые выступления этих коллективов. Учреждение стало и центром спорта, как для юных северян, так и для взрослых.

Наталья Сергеева, заведующая экспозиционно-выставочным отделом историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Здесь действовал первый за Полярным кругом бассейн. В годы войны он был переоборудован в овощехранилище, но позже восстановлен и пользовался большой популярностью горожан как гражданского, так и флотского населения».

В годы войны в Полярном выступали местные и приезжие из Центральных регионов страны театральные труппы, регулярно проводились праздничные мероприятия для моряков плавсостава, выставки художников.

В экспозиции, приуроченной к 85-летию Дома Красной Армии и Флота, представлены вещи ветеранов, подлинные документы, фотографии, отображающие разные периоды истории существования легендарного учреждения.

Долгое время ДОФ был местом притяжения всех творческих людей, центром культуры, спорта и отдыха. Прослушать воспоминания некоторых старожил города можно на платформе «Изи тревел».

Выставка будет работать до 14 марта.